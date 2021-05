Nada de barrigas falsas: Mark Wahlberg já exibe os resultados de uma radical transformação física em poucas semanas.

Imagens que começaram a circular no fim de semana nas redes sociais mostram o resultado do consumo de sete mil calorias diárias divididas por oito refeições por dia para a rodagem de "Father Stu" ["Padre Stu", em tradução literal].

Há seis anos que o ator tentava concretizar o filme, baseado na história verídica de Stuart Long, um antigo pugilista que passa por uma experiência de projeção da consciência após um grave acidente de mota e redescobre a sua fé, entrando no seminário.

Sacrificando o habitual corpo tonificado, o ator de 49 anos foi partilhando com os seus seguidores alguns momentos do processo para ganhar pelo menos 15 quilos em seis semanas: após filmar as cenas de boxe, começou a engordar "de forma saudável" com a ajuda de profissionais da nutrição, mas também disse que aproveitaria para comer muita coisa que não faz parte da sua dieta habitual.

Mel Gibson vai interpretar o pai de Stu e Teresa Ruiz ("Narcos México") a sua namorada. O argumento final é assinado por Rosalind Ross, companheira de Gibson, que fará a sua estreia como realizadora.