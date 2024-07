"Flight Risk - Voo de Alto Risco" é o sexto filme na carreira de Mel Gibson como realizador, após "Um Homem Sem Rosto" (1993), os Óscares de "Braveheart" (1995), "A Paixão de Cristo" (2004), "Apocalypto" (2006) e "O Herói de Hacksaw Ridge" (2016).

O trailer, revelado recentemente, revela que se lançou num estimulante desafio como cineasta: contar uma história de suspense a 10 mil pés de altitude, no espaço reduzido de uma avioneta, com apenas três atores, Mark Wahlberg, Michelle Dockery e Topher Grace.

"Daryl Booth (Wahlberg com 'calvície') é um piloto que transporta um US Marshal (Dockery), responsável por acompanhar um criminoso (Grace) a julgamento. À medida que atravessam a natureza selvagem do Alasca, as tensões aumentam e a confiança é testada, pois nem todos a bordo são quem parecem ser", resume a sinopse oficial.

O trailer revela mais: será um voo muito atribulado porque Daryl é um assassino contratado.

A estreia nos grandes ecrãs portugueses será a 17 de outubro.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.