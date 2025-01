A estreia de "Flight Risk – Voo de Alto Risco”, o novo filme de ação de Mel Gibson, liderou as bilheteiras norte-americanas, arrecadando cerca de 12 milhões de dólares (11,41 milhões de euros) num lento fim de semana lento do inverno, disseram analistas do setor no domingo.

Também já disponível em Portugal, o filme do estúdio Lionsgate tem como protagonistas Mark Wahlberg, Michelle Dockery e Topher Gracem numa história sobre uma US Marshal dos EUA transporta um mafioso que se tornou informante através da paisagem selvagem do Alasca. O voo complica-se quando é revelado que o piloto tem segundas intenções.

"Esta é uma boa estreia para um 'thriller' de ação original", disse o analista David A. Gross, da Franchise Entertainment Research. Embora as críticas tenham sido “fracas”, notou, “as receitas devem ser boas à volta do mundo”.

"Mufasa: O Rei Leão", da Disney, caiu para o segundo lugar, arrecadando cerca de 8,7 milhões de dólares (8,27 milhões de euros). O faturamento doméstico é de 221,1 milhões de dólares e outros 405 milhões no mercado internacional. Sem ser o sucesso que se esperava para um filme inspirado por "O Rei Leão", o resultado não envergonha a Disney após seis fins de semana nos cinemas.

Também caindo uma posição, para o terceiro lugar, ficou a comédia "One of Them Days", com 8 milhões de dólares (7,61 milhões de euros).

Do estúdio Sony e sem estreia anunciada para Portugal, Keke Palmer e a cantora SZA protagonizam este filme produzido por Issa Rae sobre colegas de apartamento que lutam para pagar a renda ou enfrentam despejo após o namorado de uma delas gastar o dinheiro.

Mantendo-se firme em quarto lugar, no seu sexto fim de semana de exibição, ficou "Sonic 3: O Filme", com 5,5 milhões de dólares (5,23 milhões de euros). As receitas domésticas subiram para os 226 milhões de dólares e o total global para 446,5 milhões.

Em quinto lugar, ficou a animação da Disney “Vaiana 2”, com mais 4,3 milhões de dólares (4,09 milhões de euros ao nono fim de semana nos cinemas. Em breve deverá tornar-se o nono maior filme de animação de todos os tempos nas bilheteiras de sempre, de acordo com o The Hollywood Reporter (receitas não atualizadas pela inflação).