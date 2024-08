No novo episódio do Popcorner, Inês Gens Mendes, Tiago David, Gonçalo Sá e Luís Salvado, jornalista de cinema e diretor de programas do canal Cinemundo, comentam as principais estreias deste verão no cinema.

"Gru, o Maldisposto 4", "Divertida-mente 2", "Deadpool & Wolverine", "O Caçador de Almas" ou "Tornados" são alguns dos filmes que chegaram aos cinemas em julho e que são destacados na conversa.

No episódio, falámos ainda das estreias de agosto, como "Borderlands" (dia 8), "Alien: Romulus" (15) ou " Balas e Bolinhos: só mais uma coisa" (15). Já em setembro, os destaques são "Beetlejuice", no dia 5, e "Transformers: O Início" (19).

"Popcorner", programa do SAPO Mag sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta com muitas novidades. A nova temporada do programa estreou-se em fevereiro e mantém a sua identidade, mas surge reinventada num formato de podcast (vídeo e áudio), para ser visto e ouvido no SAPO Mag, na televisão, no Canal Cinemundo, e no Spotify do SAPO.

Ouça o episódio também no Spotify: