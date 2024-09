No novo episódio do Popcorner, o tiktoker Afonso Santos junta-se a Inês Gens Mendes, Tiago David, e Luís Salvado, jornalista de cinema e diretor de programas do canal Cinemundo, para comentar as principais estreias deste outono no pequeno e no grande ecrã.

"Joker: Loucura a Dois", "Venom: A Última Dança", "Gladiador 2" ou "Mufasa: O Rei Leão" são alguns dos filmes que vão chegar aos cinemas nos próximos meses. Já nas séries, "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" (Prime Video), "Foi Sempre a Agatha" (Disney+), "Pinguim" (Max) ou "Heartstopper" (Netflix) são alguns dos destaques.

"Popcorner", programa do SAPO Mag sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta com muitas novidades. A nova temporada do programa estreou-se em fevereiro e mantém a sua identidade, mas surge reinventada num formato de podcast (vídeo e áudio), para ser visto e ouvido no SAPO Mag, na televisão, no Canal Cinemundo, e no Spotify do SAPO.

Ouça o episódio também no Spotify: