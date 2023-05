O Cine Society está de volta a um dos locais mais emblemáticos de Lisboa: entre maio e setembro, filmes recentes da temporada dos Óscares, clássicos e os para que lá caminham vão ser exibidos ao ar livre num local emblemático da capital, o Carmo Rooftop.

Com bilhetes a 13,90€ para uma "experiência singular" de cinama, a temporada para as noites quentes de 2023 arranca a 10 de maio com "Elvis", de Baz Luhrmann e com Austin Butler, seguido no dia a seguir por "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", da dupla Daniel Kwan e Daniel Scheinert, o vencedor de sete Óscares na última cerimónia, incluindo os de Melhor Filme, Realização e para os atores Michelle Yeoh, Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis.

"Casablanca", "Annie Hall" e "Grease", mas também "Dirty Dancing", "Clube de Combate", "Notting Hill" e "O Grande Lebowski" são alguns dos clássicos que já estão anunciados na programação antecipada até ao final de junho.

Entre os títulos que relativamente há pouco tempo começaram a sua jornada para a história do cinema, destacam-se "Joker", "Assim Nasce Uma Estrela" (a versão com Bradley Cooper e Lady Gaga) e "Grand Budapest Hotel".

créditos: Cine Society

Como descreve a organização, quem se dirija ao Convento Do Carmo e de pé a olhar para a entrada do convento verá um caminho direto para os degraus e acesso ao que promete "uma narrativa conceptual imersiva que contempla não apenas uma tela de cinema ao ar livre, mas uma experiência única em que cada detalhe visual e sonoro são definitivamente assinalados pela mais elevada qualidade".

A PROGRAMAÇÃO ATÉ SETEMBRO PODE SER SEGUIDA AQUI.