O Cine Society está de volta para mais uma temporada de filmes clássicos e contemporâneos exibidos ao ar livre em Lisboa, com uma grande novidade: além da habitual experiência nas Ruínas do Carmo, num local icónico da capital, o Carmo Rooftop, junta-se a Doca da Marinha.

Outros espaços icónicos da cidade irão juntar-se antes do fim da temporada.

"O Cine Society distingue-se pela sua narrativa conceptual imersiva, que para além de uma tela de cinema ao ar livre, contempla uma experiência única em que cada detalhe visual e sonoro são assinalados pela mais elevada qualidade. É a única proposta inovadora de cinema ao ar livre e certamente ninguém irá querer perder", destaca a organização no comunicado oficial.

créditos: Divulgação

Com bilhetes a 13,90€ para uma "experiência singular" de cinema, a programação para as noites quentes de 2024 arranca com “Um Peixe Fora de Água”, de Wes Anderson, e “Her”, de Spike Jonze, a 11 e 14 de maio, e terminará com "Tubarão", de Steven Spielberg, e "O Silêncio dos Inocentes", de Jonathan Demme, a 12 e 14 de outubro, respetivamente na Doca da Marinha e no Carmo Rooftop.

Estes filmes serão exibidos mais do que uma vez ao longo do verão, juntando-se a títulos que atravessam décadas de cinema como "Pretty Woman", "Notting Hill", "Dirty Dancing", "Casablanca", "E Tudo o Vento Levou", "E.T", "Romeo + Juliet", "Top Gun" e "Top Gun: Maverick", "Mamma Mia!", "Boneca de Luxo", "Annie Hall", "Brilhantina", "Febre de Sábado à Noite", "Footloose", "O Diário da Nossa Paixão", "Quase Famosos", "Moulin Rouge!", "O Amor Acontece", "O Diabo Veste Prada", "Assim Nasce uma Estrela", "Joker"; "A Princesa Prometida", "Um Amor Inevitável", "Cinema Paraíso", "Clube dos Poetas Mortos", "O Feitiço do Tempo", "Trainspotting", "The Truman Show", "O Lobo de Wall Street", "Monty Python e o Cálice Sagrado", "Festival Rocky De Terror" e até "High School Musical".

Da mais recente temporada dos Óscares serão apresentados "Barbie" e "Pobres Criaturas".

