Omar Sy vai ser o protagonista da comédia romântica “French Lover" ("Amante Francês", em tradução literal), um projeto que reforça a ligação com a Netflix.

Segundo a Variety, o ator francês, que se tornou uma estrela europeia com a comédia dramática "Amigos Improváveis" (2011) e que viu a popularidade internacional disparar com a série "Lupin", vai interpretar Abel Camara, a 'maior estrela da atualidade', que se cruza uma mulher anónima, sem nenhum deles imaginar que é o início de 'grande história de amor'.

Esta personagem chama-se Marion e será interpretada por Sara Giraudeau, conhecida pela célebre série "Le bureau des légendes" ("A Agência Clandestina" em Portugal) e vencedora do César de Melhor Atriz Secundária (os 'Óscares franceses') por "Petit Paysan" (2017).

“French Lover" será a estreia na realização de Nina Rives e como 'produtor artístico' surge Hugo Gélin, que dirigiu duas comédias que foram grandes sucessos de bilheteira em França: "Dois é Uma Família" (2016), precisamente com Omar Sy, e "Amor à Segunda Vista" (2019), com François Civil e Joséphine Japy.

A produção arranca em Paris a 27 de maio e deverá ser vista na plataforma em 2025. Atualmente a viver em Los Angeles, Omar Sy está agora na França para participar no festival de Cannes como membro do júri presidido por Greta Gerwing que vai anunciar a Palma de Ouro no dia 25.