Passaporte, iniciativa da criada por Patrícia Vasconcelos vai já para a nona oitava edição e o objetivo continua a ser o mesmo: pôr em contacto atores portugueses com diretores internacionais de casting, em Lisboa, para futuras produções de cinema e televisão.

A edição de 2024 está marcada para os dias 11, 12 e 13 de outubro e a lista de atores selecionados foi anunciada esta terça-feira, dia 6 de agosto.

Afonso Laginha, Alexandra Freudenthal, Binete Undonque, Cristina Parracho, Filipa Leão, Francisco Monteiro Lopes, Gonçalo Coré, Joana Borja, Madalena Alberto, Mariana Monteiro, Matilde Silva, Miguel Amorim, Nazaré Lobo, Pedro Nuno, Ricardo Vaz Trindade, Rui Pedro Silva, Tomás Taborda, Vera Moura e Vicente Wallenstein foram os escolhidos para participa na nona edição do Passaporte.

O processo de seleção dos atores é realizado por um conjunto de jurados internacionais, que analisam as várias candidaturas.

"A nona edição do Passaporte será mais uma vez em Lisboa de 9 a ll de setembro de 2024. Por falta de apoio financeiro na sua totalidade, será uma edição de menor dimensão", destaca o comunicado. "Mantemos a esperança de que em 2025, para celebrar os 10 anos de existência, possamos voltar ao seu formato habitual", acrescenta a organização.

"O Passaporte não pode ser tudo. O Passaporte foi importante e talvez tenha aparecido na altura certa porque foi num culminar, numa abertura do mercado internacional. A indústria ficou desperta e à procura de talento à volta do mundo. Não inventei a pólvora, só tive uma ideia que funcionou e porque temos, de facto, atores inacreditáveis em Portugal e temos facilidade em falar línguas. O Passaporte fez com que olhassem para Portugal de uma forma diferente", sublinhou Patrícia Vasconcelos, criadora do projeto, em conversa com o SAPO Mag no final da edição de 2023.

Para a diretora portuguesa de castings, o Passaporte é só uma das formas de chegar ao mercado internacional, lembrando que João Didelet e Ricardo Carriço não participaram no projeto, mas que vão entrar no elenco da quarta – e última – temporada da série televisiva “Jack Ryan”, da Amazon Prime Video. "O que interessa é que o mercado abriu e o Passaporte não pode ser tudo. Não pode ser: 'Não fui escolhido para o Passaporte, não me vai acontecer nada na vida'. É só um dos veículos que te pode ajudar a abrir as portas internacionalmente, mas não é o único", lembra.

"Cada vez que há um caso de sucesso fico muito feliz. Por exemplo, no ano passado, o Lucas Dutra saiu do meeting e já tinha um convite para fazer uma self-tape. A Sónia Balacó a mesma coisa - candidatou-se umas seis vezes e só à sexta vez é que foi selecionada. Isso é um exemplo para não desistirem. Não ser selecionado, não significa que se é rejeitado", sublinha Patrícia Vasconcelos, lembrando que vários candidatos que não participaram no Passaporte ficaram "no radar" dos diretores de casting.