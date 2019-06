Após receberem críticas arrasadoras, os dois decidem, juntamente com os novatos da Bradway Angie Dickinson (Kidman) e Trent Oliver (Andrew Rannells), patrocinar uma causa para reabilitar as carreiras. E encontram uma em Emma, estudante finalista do liceu em Indiana, que não é autorizada a levar a sua namorada ao baile de finalistas.

Além de participar na banda sonora, Ariana Grande interpretará a popular filha da líder da associação de pais e professores e Awkwafina uma relações-públicas, enquanto Keegan-Michael Key será o diretor da escola e aliado de Emma, bem como interesse amoroso da personagem de Streep.

O papel de Emma será para uma estreante, num trabalho de "casting" a nível nacional.

Segundo o Deadline, todos os atores são as primeiras escolhas de Ryan Murphy e o elenco formou-se rapidamente esta primavera, atraído pelos temos de tolerância e inclusão do musical nomeado para os prémios Tony (os Óscares do teatro americano).

Tal como aconteceu com "Roma", de Alfonso Cuarón, e outros projetos mediáticos, "The Prom" terá um lançamento nos cinemas no outono de 2020 a pensar na temporada de prémios antes de chegar à Netflix.