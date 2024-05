Travis Kelce está mesmo a apostar em Hollywood.

Segundo as fontes do Deadline, um papel em "Grotesquerie", a próxima série de terror de Ryan Murphy, será o primeiro trabalho a série como ator do jogador da NFL (liga profissional do futebol americano) e estrela dos Kansas City Chiefs vencedor de três Super Bowl, que se tornou uma celebridade global por ser o namorado de Taylor Swift.

Pouco se sabe sobre o projeto que já começou a rodagem, além de que Kelce se junta aos atores Niecy Nash-Betts, Courtney B. Vance e Lesley Manville, um secretismo habitual do famoso criador de "Glee", "Nip/Tuck", "American Horror Story", “American Crime Story”, “Pose”, "9-1-1", "American Horror Stories", "The Watcher” e "DAHMER - Monstro: A História de Jeffrey Dahmer".

Ligado a 'reality shows' e ao premiado 'podcast' "New Heights" com o irmão, Travis Kelce tem sido muito disputado e não tem feito segredo sobre as suas ambições em Hollywood, tendo assinado contrato no ano passado com a CAA, uma das agências de talentos mais importantes da indústria.

A estreia de "Grotesquerie" deverá acontecer no outono, quando começa a nova temporada da NFL, com Kelce de regresso à equipa que conquistou três Super Bowl em cinco anos.