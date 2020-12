A primeira edição dos Prémios Cinetendinha, decorrida no Auditório Solar da Música Nova, em Loulé, teve transmissão em direto no SAPO Mag, no portal do SAPO e no site Cinetendinha, estando ainda agendada uma versão compacta na SIC Radical para o próximo fim de semana.

Organizado pelo crítico e jornalista de cinema Rui Pedro Tendinha, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e da Loulé Film Office, o evento elegeu, através de uma Academia formada por produtores, realizadores, atores, críticos e jornalistas, os melhores do ano em matéria de cinema.

“Tenet”, de Christopher Nolan, foi escolhido como o Filme do ano 2020, enquanto que “Listen”, de Ana Rocha de Sousa, saiu duplamente premiado, distinguindo-se como Filme Nacional e de Atriz Nacional (Lúcia Moniz).

Willem Dafoe venceu com grande margem a distinção de Ator Internacional, graças ao seu desempenho no “O Farol”, de Robert Eggers, e Saoirse Ronan em “Mulherzinhas”, de Greta Gerwig, destrona Léa Seydoux em “Roubaix, Misericórdia”, tido como uma das favoritas entre os votantes. Já na categoria nacional, Ricardo Pereira é declarado Melhor Ator pela sua participação em “Golpe de Sol”, de Vicente Alves do Ó.

Além destes prémios, foi ainda homenageado o ator Vitor Norte (“O Cônsul de Bordéus”, “A Sombra dos Abutres”), laureado com o Prémio Cinetendinha Tributo 2020. O evento, ou “anti-gala” segundo as palavras do anfitrião, contou com as atrizes Victoria Guerra (“Um Ano da Morte de Ricardo Reis”, “Cosmos”) e Maria Leite (“Mutant Blast”, “Os Tradutores”) como madrinhas da primeira edição.

A cerimónia conduzida por Rui Pedro Tendinha apresentou ainda as primeiras imagens exclusivas de alguns dos filmes portugueses que vão chegar em 2021, como “Mar Infinito”, de Carlos Amaral, “Submissão”, de Leonardo António e “Um Fio de Baba Escarlate”, de Carlos Conceição.

A Academia da iniciativa reuniu profissionais de diversas áreas do cinema, como críticos e jornalistas correspondentes de diferentes meios como Diário de Notícias, Expresso, Jornal de Notícias, SAPO Mag, C7nema, Cinema 7ª Arte, para além das atrizes Victoria Guerra e Mia Tomé (“Como Fernando Pessoa Salvou Portugal”), contando ainda com os contributos do programador Manuel Dias (Curtas Vila do Conde), dos produtores António Costa Valente (Avanca) e Joana Domingues da Caracol Studios (“Carga”), do encenador João Lourenço e da realizadora Rita Nunes (“Linhas Tortas”).