Ryan Reynolds confirmou que Shawn Levy será o realizador de "Deadpool 3".

Será o terceiro filme da dupla, após "Free Guy" (2021) e "O Projeto Adam", lançado na semana passada na Netflix.

"O terceiro filme na minha trilogia Shawn Levy será com um pouco mais de facadas" [tradução livre], partilhou Ryan Reynolds com um poster de "O Projeto Adam" que juntou por ordem as personagens dos três filmes.

A revista The Hollywood Reporter já se tinha antecipado ao ator na notícia da contratação do realizador também conhecido pelos filmes "À Noite, No Museu".

O argumento está a ser escrito por Rhett Reese e Paul Wernick, tal como aconteceu com os dois primeiros filmes.

"Deadpool 3" será o primeiro filme dentro do Universo Cinematográfico Marvel (MCU): a Disney já tinha indicado que o super-herói dos títulos de 2016 e 2018 seria a única personagem dos "X-Men" a sobreviver após o acordo de fusão com o estúdios 20th Century Fox e não perderia a linguagem para adultos e comportamentos ultrajantes que o tornaram um fenómeno tão popular.

Os dois "Deadppol" são os filmes "X-Men" de maior sucesso comercial e contribuíram para a afirmação dos respetivos realizadores em Hollywood: o primeiro foi realizado por Tim Miller, que fez a seguir " Exterminador Implacável - Destino Sombrio" (2019); o segundo ficou a cargo de David Leitch, que fizeram antes "Atomic Blonde" e entreanto juntou ao currículo "Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw" (2019) e o ainda inédito "Bullet Train".

Embora se especule que a rodagem comece ainda este ano, "Deadpool 3" ainda não tem data de estreia.