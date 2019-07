Amy Adams vai falhar a oportunidade de ser nomeada pela sétima vez para os Óscares: o seu único filme deste ano, realizado pelo prestigiado Joe Wright, foi "atirado" para 2020 a menos de três meses da estreia.

Segundo o The Hollywood Reporter, "The Woman in the Window" passou de 4 de outubro nos EUA (e 17 em Portugal) para o ano que vem para que sejam feitas refilmagens após sessões de teste terem deixado os espectadores confusos com a história.

No filme, baseado num romance de 2017 de AJ Finn, Amy Adams é uma psicóloga infantil que sofre de agorafobia e testemunha um crime enquanto está a espiar os seus vizinhos. O seu dilema é avisar ou não a polícia.