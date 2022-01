Tudo indica que Denzel Washington será nomeado pela nona vez para os Óscares com "The Tragedy of Macbeth", que chega à Apple TV+ esta sexta-feira, mas já está outro projeto em marcha.

O ator revelou que se prepara para colocar em forma porque o seu próximo filme será "The Equalizer 3", mais uma sequela da saga de ação que começou a protagonizar em 2014.

"Eles escreveram o terceiro 'Equalizer', portanto estou comprometido para fazer isso. Tenho de me colocar em forma e voltar de novo a bater nas pessoas", comentou com humor em entrevista ao Collider.

"'The Tragedy of Macbeth' e depois ir e bater em algumas pessoas. Não pode ficar melhor, certo?"', acrescentou.

Fontes em Hollywood indicam que Antoine Fuqua está em negociações para ser o realizador, tal como aconteceu nos outros dois filmes.

"The Equalizer - Sem Misericórdia" tornou-se um surpreendente sucesso em 2014 e apresentou a personagem do antigo agente dos serviços secretos Robert McCall, que tentava fugir do seu passado sombrio mas acabava a regressar à violência quando decidia ajudar uma jovem (Chloe Moretz) a escapar da máfia russa.

Seguiu-se "The Equalizer 2" em 2018, a primeira sequela na carreira de Denzel Washington, com a personagem a voltar aos seus velhos hábitos e procurar, encontrar e punir os responsáveis que mataram uma das pessoas de quem era mais próximo.

Aquando da estreia do primeiro filme, Antoine Fuqua sinalizara que "The Equalizer", baseado numa série dos anos 80, poderia ser o primeiro de uma saga, uma vez que tanto ele como Washington entendiam que existiam mais histórias para contar e que era possível ir muito mais longe com a personagem.