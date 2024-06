Durante um festival de cinema, Denzel Washington deixou escapar a forte indicação de que vai aparecer cada vez menos à frente das câmaras no futuro, dando prioridade ao trabalho como realizador e produtor.

Atualmente com 69 anos e dois Óscares no currículo, o ator foi homenageado com uma retrospetiva da carreira no American Black Film Festival em Miami.

Nos próximos meses, vão chegar mais dois filmes: "Gladiador 2", onde partilhará o ecrã com Paul Mescal, e "The Piano Lesson", que apenas produz com a filha Katia e tem como protagonista o seu filho John David Washington e outro, Malcolm Washington, como realizador.

E segundo a revista The Hollywood Reporter, o ator emocionou-se a falar sobre trabalhar com os filhos.

“Como pai, queremos intervir. É complicado deixá-los ir à sua vida", disse durante uma conversa na sessão de encerramento do festival.

Washington também partilhou uma curiosidade: não vê outros filmes além dos seus e mesmos esses só uma vez para estar familiarizado para as entrevistas.

Mas a revista diz que a maior reação do público foi um sonoro sobressalto quando sugeriu que irão vê-lo menos como ator num futuro próximo.

“As coisas que me estão a acontecer profissionalmente agora atrás das câmaras são tão importantes para mim como à frente. Penso que passarei cada vez menos tempo à frente das câmaras”, reconheceu.