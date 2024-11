Não é só Liam Neeson que tem direito: Denzel Washington vai continuar depois dos 70 anos a matar os piores criminosos em filmes de ação.

Numa entrevista, o ator confirmou que estão em preparação não um, mas dois filmes "The Equalizer", novamente com Robert McCall, o assassino reformado ao serviço do governo dos EUA.

Em 2023, o terceiro filme, uma 'aventura italiana' com McCall a enfrentar a Máfia, foi promovido como o 'último capítulo' da saga que começou em 2014 (em Portugal, o título foi mesmo "The Equalizer 3: Capítulo Final"), mas o sucesso nas bilheteiras parece ter feito o estúdio de Hollywood e a sua estrela principal mudarem de ideias.

“Disse-lhes que faria outro 'Equalizer' e vamos fazer o quatro e cinco. Mais pessoas [espectadores] estão felizes com isso - adoram aqueles malditos 'Equalizers'", desabafou com humor à revista Esquire numa entrevista durante a promoção de "Gladiador II".

"Mas percebi que os filmes 'Equalizer' também são para mim, porque são para as pessoas. Querem que vá apanhar os vilões. ‘Não podemos apanhá-los, portanto vai tu.’ E eu digo: Ok, vou apanhá-los! Fiquem aí à espera. Já volto!”, explicou.

Denzel Washington não deu mais novidades, como datas, história ou se continuará a estar envolvido o realizador Antoine Fuqua.

O que se sabe é que continua a adicionar projetos, apesar de dizer em vários entrevistas que está cada vez mais perto de se reformar.

Dois filmes "Equalizer" não estavam na agenda que partilhou num programa da TV australiana.

"Só estou interessado em trabalhar com os melhores. Não sei quantos filmes mais vou fazer, provavelmente não são muitos. Quero fazer coisas que não fiz. Interpretei Otelo [de William Shakespeare] aos 22 anos, estou prestar a fazê-lo aos 70. Depois disso vou ser [general de Cartágo] Hannibal [num filme da Netflix]. Depois disso, tenho andado a falar com o [realizador] Steve McQueen sobre um filme. Depois disso, o Ryan Cogler está a escrever um papel para mim no próximo 'Black Panther'. Depois disso, vou fazer o filme 'Otelo'. Depois disso vou fazer 'Rei Lear'. Depois disso, vou reformar-me", revelou no programa Today Show.