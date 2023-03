Denzel Washington e Barry Keoghan deverão ser os próximos atores a juntar-se a Paul Mescal e ao realizador Ridley Scott na sequela de "Gladiador", está a avançar a imprensa norte-americana.

O primeiro estará na fase final de negociações do contrato para o que é descrito como "o outro grande papel" no filme e um "bad ass". Ou seja, o vencedor de dois Óscares deverá estar no centro da ação e não a fazer discursos no Senado de Roma.

Este será um reencontro: Ridley Scott trabalhou com Washington trabalhou em "Gangster Americano" (2007) e existe uma forte ligação "familiar", pois o seu irmão Tony Scott fez vários filmes com o ator antes da sua morte em 2012.

Recentemente nomeado para o Óscar de Melhor Ator Secundário por "Os Espíritos de Inisherin", Barry Keoghan está em negociações para interpretar uma personagem com o nome de Imperador Geta, descrita como um vilão: o filme não se baseia em eventos históricos, mas houve mesmo um imperador com esse nome, que teve um curto "reinado" no início do século III.

A sequela de "Gladiador", o grande vencedor das estatuetas douradas de 2000, está prevista para chegar aos cinemas a 22 de novembro de 2024.

Paul Mescal é o grande protagonista: nomeado para o Óscar de Melhor Ator na última cerimónia por "Aftersun", será Lucius, o filho de Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho do imperador Commodus (Joaquin Phoenix), que Maximus (Russell Crowe), o general que se tornou escravo e depois gladiador, salvou ao mesmo tempo que vingou a sua família no Coliseu de Roma no final do filme.

A rodagem começa este verão na Europa.

Além de Ridley Scott, regressam do primeiro filme o diretor de fotografia John Mathieson, a estilista Janty Yates e Arthur Max, um dos responsáveis pela direção artística que recriou a Roma antiga na ilha de Malta.

Existem rumores que deverão regressar ainda Connie Nielsen e Djimon Hounsou (como Juba, da tribo Numídia, o maior aliado de Maximus).

Quem não regressa é o próprio Russell Crowe, que revelou que não encaixava na narrativa.