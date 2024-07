O novo físico atlético de Paul Mescal e uma incrível semelhança com o seu antecessor Russell Crowe como o general Maximus destacam-se nas primeiras imagens oficiais de "Gladiador 2", a sequela do filme de 2000 vencedor dos Óscares.

A revista Vanity Fair tem o exclusivo das imagens das novas personagens e detalhes do filme, também de Ridley Scott e que chega aos cinemas portugueses a 21 de novembro, mostrando o ator de "Normal People" e nomeado para os Óscar por "Aftersun" como Lucius, o filho de Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho do imperador Commodus (Joaquin Phoenix).

Agora jovem adulto a viver na região da Numídia, no norte da África, para onde foi enviado pela mãe na infância para ficar fora do alcance do Império Romano, os acontecimentos trazem-no de volta a Roma como gladiador.

Além de Connie Nielsen,´são apresentadas as personagens de Pedro Pascal (Marcus Acacius, um general romano que treinou sob o comando de Maximus), Denzel Washington (Macrinus, um homem ligado ao poder de Roma dono de gladiadores) e Joseph Quinn e Fred Hechinger (Caracala e Geta, os imperadores gémeos de Roma).





