Denzel Washington e a sua família festejaram em exibição no Festival de Cinema de Toronto de "The Piano Lesson", um dos filmes com aspirações aos Óscares, a mais recente adaptação de Hollywood de uma peça de August Wilson na qual todo o clã esteve envolvido.

O filho de Washington, Malcolm, faz a sua estreia na realização e o filho mais velho, John David, é o protagonista do filme, que conta a história de uma família que luta para fazer as pazes com o seu passado e enfrentar o legado da escravidão.

O próprio Washington é o produtor do filme, a esposa Pauletta e a filha Olivia têm pequenos papéis e a filha Katia é a produtora executiva.

“Estou feliz, um pai orgulhoso”, disse Washington numa sessão de perguntas e respostas após a sessão.

Malcolm Washington em Toronto

Para Malcolm, de 33 anos, que foi aplaudido calorosamente no final do filme, “este foi um momento tão bonito para todos nos unirmos, mas tornou-se algo muito maior do que a nossa própria família”.

“Esta é uma história de ancestralidade, de linhagem, e ao lidar com o cânone de August Wilson, está-se a vincular a uma muito maior”, destacou.

"The Piano Lesson", escrita em 1987 e ambientada na década de 1930, faz parte do chamado "Ciclo de Pittsburgh", uma série de 10 peças que visava explorar a experiência afro-americana no século XX.

"The Piano Lesson"

A estreia mundial foi no festival Telluride, no Colorado, antes de cruzar a fronteira para uma estreia internacional na maior cidade do Canadá e no maior festival de cinema da América do Norte. Chega à Netflix a 22 de novembro.

No centro da história está um piano antigo, esculpido à mão com imagens dos seus ancestrais e imbuído da difícil história da família.

John David Washington, 40 anos, interpreta Boy Willie, que quer vender o instrumento para comprar um terreno e progredir, enquanto a irmã Berniece (Danielle Deadwyler) insiste que o mantenham.

Os dois atores dão interpretações eletrizantes enquanto disputam o destino do piano, ao mesmo tempo confrontando questões de raça, espiritualidade e aceitação do passado.

Danielle Deadwyler e John David Washington emToronto

Deadwyler, que muitos acreditam ter sido privada injustamente de uma nomeação para os Óscares pelo seu trabalho em “Justiça para Emmett Till” (2022), entrou na lista de quase todos os especialistas desta vez para a categoria de Melhor Atriz Secundária, de acordo com o 'site' de previsões de prémios Gold Derby.

O filme é adaptado especificamente de uma recente nova apresentação da peça de Wilson na Broadway e mantém grande parte do mesmo elenco, incluindo Samuel L. Jackson como efetivo patriarca.

Denzel Washington conhece bem o trabalho de Wilson: esta é a terceira das suas peças que ajudou a levar ao cinema.

O oscarizado ator realizou e protagonizou "Vedações" (2016), pelo qual Viola Davis ganhou uma estatueta dourada, e depois produziu "Ma Rainey: A Mãe do Blues" (2020), lançado pela Netflix, que levou para casa mais duas, com a mesma atriz e Chadwick Boseman.

O Festival Internacional de Cinema de Toronto decorre até domingo.