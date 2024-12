Cumprindo um ritual que começou quando ainda era presidente dos EUA, Barack Obama revelou as suas listas dos melhores filmes, livros (veja aqui) e canções (veja aqui) do ano que está a chegar ao fim.

As "más línguas" garantem que as listas são realmente preparadas pelos assessores do muito ocupado antigo presidente dos EUA, mas as escolhas mostram-no sempre sintonizado com as grandes tendências culturais.

Em 2024, o estadista coloca no Top 10 dois filmes com Timothée Chalamet às histórias das conspirações à volta da eleição de um novo Papa e as amarguras românticas de uma trabalhadora de sexo, mas na zona de comentários nas redes sociais não escapou às críticas de ignorar títulos como "Wicked", "Sing Sing", "Challengers" e o brasileiro "Ainda Estou Aqui".

Lista pela ordem apresentada por Barack Obama:

"All We Imagine as Light – Tudo o Que Imaginamos Como Luz" (Índia), de Payal Kapadia (nos cinemas).

"Conclave" (Grã-Bretanha, EUA), de Edward Berger, com Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini (nos cinemas).

"A Lição de Piano" (EUA), de Malcolm Washington, com Samuel L. Jackson, John David Washington, Ray Fisher e Danielle Deadwyler (Netflix).

"The Seed of the Sacred Fig" (Irão, Alemanha), de Mohammad Rasoulof (aguarda data de estreia).

"A Terra Prometida" (Dinamarca), de Nikolaj Arcel, com Mads Mikkelsen (já passou nos cinemas nacionais).

"Dune: Duna - Parte 2" (EUA), de Denis Villeneuve, com Timothée Chalamet e Zendaya (Max).

"Anora" (EUA), de Sean Baker, com Mikey Madison, Mark Eydelshteyn e Yura Borisov (nos cinemas).

"Dìdi (EUA), de Sean Wang (inédito)

"Sugarcane: Sombras de Um Colégio Interno" (EUA, Canadá), documentário de Julian Brave NoiseCat e Emily Kassie (Disney+)

"A Complete Unknown" (EUA), de James Mangold, com Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning e Monica Barbaro (30 de janeiro de 2025 nos cinemas).