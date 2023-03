Matthew Macfadyen vai entrar em "Deadpool 3" ao lado de Ryan Reynolds e Hugh Jackman, confirmou a imprensa norte-americana.

Não se sabe qual vai ser o papel no Universo Cinematográfico Marvel do ator de "Orgulho e Preconceito" que viu a sua popularidade disparar com o papel de Tom Wambsgans em "Succession": a série de grande sucesso da HBO valeu-lhe vários prémios.

Em fevereiro, ficou a saber-se que Emma Corin (a Princesa Diana da série "The Crown") terá um papel como antagonista, mas também não existem detalhes sobre qual será a personagem.

De facto, o secretismo envolve os detalhes sobre o filme, com exceção de que Hugh Jackman foi convencido a desistir da reforma do seu Wolverine para entrar em choque com Deadpool no grande ecrã.

Com Shawn Levy na realização ("Free Guy", "O Projeto Adam"), a rodagem de "Deadpool 3" deverá arrancar em maio. Será o primeiro filme a integrar as personagens no Universo Cinematográfico Marvel e com o envolvimento criativo de Kevin Feige, presidente da Marvel Studios.

A estreia está anunciada para 8 de novembro de 2024.