Para o realizador de "X-Men: O Início" (2011), "Deadpool 3" é mesmo o que é preciso para "salvar todo" o Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla original).

Numa das várias entrevistas dadas para promover o seu novo filme "Argylle - Espião Secreto", Matthew Vaughn revelou que tem as maiores expectativas para o filme que vai juntar Ryan Reynolds como Deadpool e Hugh Jackman como Wolverine.

A estreia a 25 de julho surge num momento de incerteza, após os fracassos de bilheteira de "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" e "As Marvels", com o segundo a nem ter chegado aos 100 milhões na América do Norte e ser o menos rentável dos 33 filmes do Universo Cinematográfico.

"Deadpool 3 "

"Os poucos trechos que conheço sobre ‘Deadpool vs. Wolverine’ – ou ‘Wolverine vs. Deadpool’, tenho certeza de que a discussão entre o Ryan e o Hugh está a decorrer neste momento – são inacreditáveis”, disse o realizador ao 'podcast “Post Credit”.

E acrescentou: “Isso vai ser o choque... o Universo Marvel está prestes a receber um choque deles e vai trazer aquele corpo de volta à vida… acho que Ryan Reynolds e Hugh Jackman estão prestes a salvar todo o Universo Marvel”.

"Sou um fã genuíno dos X-Men, tudo o que quero é que os filmes sejam tão bons como devem ser", garantiu.

Com a rodagem concluída na semana passada e ainda sem título oficial, “Deadpool 3” será o único filme este ano do MCU para o grande ecrã.

Será ainda o primeiro integrado no MCU, já que todos os filmes "X-Men" foram feitos e lançados pelo estúdio 20th Century Fox, comprado pela Disney em 2019.

O 'site' japonês da Marvel divulgou esta semana a primeira e breve sinopse oficial: "O herói irresponsável Deadpool mudará a história do MCU com o Wolverine!?".