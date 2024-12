Austin Butler vai ser o protagonista de "The Barrier", que será dirigido por Edward Berger.

Segundo o Deadline, 11 grandes estúdios de Hollywood estiveram envolvidos num competitivo leilão nos dias que antecederam o feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA pelo pacote que junta o ator de "Dune - Parte II" e "The Bikeriders", que subiu à primeira divisão da indústria e foi nomeado para os Óscares com "Elvis", e o premiado realizador alemão de "A Oeste Nada de Novo", atualmente novamente na temporada de prémios com "Conclave".

O projeto será para o grande ecrã após o leilão ser vencido pela 20th Century Studios (antiga Fox), que faz parte da Disney, num valor na ordem dos sete dígitos (superior a um milhão de dólares).

Pouco se sabe sobre "The Barrier" a não ser que se baseia num conto inédito de MacMillan Hedges, que escreverá agora o argumento de uma história que envolve viagens no tempo e que fontes na indústria descreveram como um cruzamento entre "Interstellar" e "Top Gun".