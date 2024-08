O músico Bad Bunny é a grande novidade no elenco de "Caught Stealing", o próximo filme de Darren Aronofsky que terá Austin Butler como protagonista.

O projeto destinado ao grande ecrã do estúdio Sony é um 'thriller' baseado num livro de Charlie Huston onde Butler é um jogador de basebol involuntariamente arrastado para uma luta selvagem pela sobrevivência no submundo de Nova Iorque dos anos 1990.

Do elenco fazem ainda parte Zoë Kravitz, a vencedora de um Óscar Regina King, Matt Smith, Liev Schreiber e Will Brill.

Não se sabe qual é o papel de Bad Bunny (Benito Martínez Ocasio), mas esta é a maior oportunidade até agora como ator do artista do Porto Rico com 30 anos vencedor do Grammy, com um realizador conhecido pelos dramas sombrios que deram a vários dos seus atores Óscares ou nomeações, como "A Vida Não é Um Sonho", "The Wrestler", "Cisne Negro" ou "A Baleia".

Bad Bunny é um dos principais artistas do momento e foi a Sony que lhe dei mais visibilidade como ator ao colocá-lo com Brad Pitt na comédia de ação "Bullet Train" (2022), depois da estreia em 2021 em quatro episódios do sucesso da Netflix "Narcos: Mexico".

No seu currículo está ainda o filme "Cassandro" (2023), ao lado de Gael García Bernal, para a Amazon Prime Video.

"Caught Stealing" não tem data de estreia.