O filme de terror de baixo orçamento que transformou o ursinho fofo Winnie the Pooh e Piglet em loucos homicidas vai dar origem a um 'universo' macabro ao jeito dos "Vingadores".

A equipa por detrás de "Winnie the Pooh: Blood and Honey" ("Winnie the Pooh: Sangue e Mel", em tradução literal) anunciou que vai avançar com a produção de “Poohniverse: Monsters Assemble” , que juntará Pooh e outras célebres personagens infantis em maus comportamentos.

Um poster divulgado nas redes sociais anuncia a chegada aos cinemas em 2025.



Aproveitando os direitos de autor dos primeiros livros de A.A. Milne terem expirado ao fim de 95 anos segundo a lei americana, o pequeno estúdio independente britânico Frake-Waterfield fez uma versão em imagem real muito diferente das aventuras de animação com décadas da Disney: com um orçamento de apenas 50 mil dólares, "Winnie the Pooh: Blood and Honey" arrecadou 5,2 milhões de dólares nas bilheteiras no ano passado e ganhou cinco prémios Razzie para o pior do cinema.

"Winnie the Pooh: Blood and Honey"

Na nova história, Winnie e Piglet, dececionados e enfurecidos por serem abandonados pelo seu amigo Christopher Robin, envolvendo-se numa espiral de loucura assassina.

Continuando a aproveitar a mesma lei dos direitos de autor, mas com um orçamento maior, Rhys Frake-Waterfield prepara-se para juntar uma equipa destrutiva com Pooh, Tigre, Abel, Coruja, Piglet, Pinóquio, Bela Adormecida, Bambi, Chapeleiro Louco, Peter Pan e a Fada Sininho.

"Será uma carnificina completa. Somos fortemente influenciados por 'Freddy Vs Jason' e 'Os Vingadores'. Adoraríamos ver um filme de terror onde os vilões se agrupam e vão atrás dos seus sobreviventes. Temos alguns momentos incríveis em mente e algumas sequências que acho que vão realmente chocar as pessoas”, disse o realizador e produtor em comunicado.

A estreia está anunciada para 2025, mas o universo expande já a 26 de março com a estreia na América do Norte da sequela "Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2".

TRAILER.