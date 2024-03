Uma versão "mel e sangue" do ursinho fofo Winnie the Pooh foi a grande estrela da 44.ª edição dos Golden Raspberry Awards, os prémios que distinguem anualmente o pior do cinema.

'Um grande sucesso com os votantes dos Razzies', explicou a organização em comunicado enviado ao SAPO MAG, já que "Winnie the Pooh: Blood and Honey" fez o pleno das categorias onde concorria: Pior Filme de 2023, Remake/Exploração/Sequela, Duo, Realização e Argumento foram as distinções nos prémios popularmente conhecidos como os Razzies ou os "Óscares" dos piores, anunciados sempre no dia anterior à grande noite de Hollywood.

Curiosamente, os Razzies nem são o pior que aconteceu ao filme: aquando da estreia nos cinemas, o realizador Rhys Frake-Waterfield disse ter recebido de fãs enfurecidos ameaças de morte e abaixo-assinados para parar a produção.

"Winnie the Pooh: Blood and Honey"

Aproveitando os direitos de autor dos primeiros livros de A.A. Milne terem expirado ao fim de 95 anos segundo a lei americana, o pequeno estúdio independente britânico Frake-Waterfield aproveitou a oportunidade para fazer uma versão em imagem real muito diferente das aventuras de animação com décadas da Disney: na nova história, Winnie e Piglet, dececionados e enfurecidos por serem abandonados pelo seu amigo Christopher Robin, envolvem-se numa espiral de loucura assassina.

Com uma domínio tão avassalador do filme de terror de baixo orçamento (100 mil dólares), "Os Mercen4rios", que liderava a corrida com sete nomeações (e com um orçamento de 100 milhões), ficou apenas com dois prémios e um deles é muito simbólico, o de Pior Ator Secundário: com 38 nomeações desde 1985, Sylvester Stallone aumentou o seu recorde negativo de campeão nestes prémios para 12 troféus.

O segundo prémio do filme foi para Megan Fox como Pior Atriz Secundária, que acumulou com o de Pior Ator por "Johnny & Clyde", repetindo um 'feito' de Paris Hilton já com 15 anos com "The Hottie and the Nottie" e "Repo! The Genetic Opera".

Ainda segundo os Razzies, o sotaque irlandês em "Mercy" valeu a Jon Voight um muito merecido troféu de Pior Ator.

A organização revelou ainda um Prémio de Redenção, destinado a um antigo concorrente "que, desde então, foi fazer coisas melhores", atribuído a Fran Drescher, a atriz e Presidente do Sindicato dos Atores Americanos SAG/AFTRA, 'pela sua brilhante vigilância durante uma greve prolongada de 2023, com um desfecho muito bem-sucedido'.

Nomeados e vencedores dos Razzies foram escolhidos por 1179 membros da organização, distribuídos pelos EUA e 24 outros países estrangeiros, entre cinéfilos, críticos de cinema e pessoas ligadas à indústria cinematográfica americana.

Os prémios foram entregues pela primeira vez em 1981 num cinema de Los Angeles, após uma ideia de veteranos da indústria e estudantes de cinema da Universidade da Califórnia, que escolheram a framboesa como símbolo de troça: o troféu, raramente, recebido pelos seus "vencedores", está avaliado em 4,97 dólares (cerca de 4,54 euros, à cotação do dia).

VEJA O VÍDEO DA "CERIMÓNIA".

LISTA COMPLETA DE PREMIADOS (A NEGRITO)

Megan Fox em "Os Mercen4rios"

PIOR FILME

"O Exorcista: Crente"

"Os Mercen4rios"

"Meg 2: O Regresso do Tubarão Gigante"

"Shazam! Fúria dos Deuses"

"Winnie the Pooh: Blood and Honey"

PIOR ATOR

Russell Crowe ("O Exorcista do Vaticano")

Vin Diesel ("Velocidade Furiosa X")

Chris Evans ("Ghosted")

Jason Statham ("Meg 2: O Regresso do Tubarão Gigante")

Jon Voight ("Mercy")

PIOR ATRIZ

Ana de Armas ("Ghosted"

Megan Fox ("Johnny & Clyde")

Salma Hayek ("Magic Mike: A Última Dança")

Jennifer Lopez ("A Mãe")

Helen Mirren ("Shazam! Fúria dos Deuses")

PIOR ATOR SECUNDÁRIO

Michael Douglas ("Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania")

Mel Gibson ("Confidential Informant")

Bill Murray ("Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania")

Franco Nero ("O Exorcista do Vaticano")

Sylvester Stallone ("Os Mercen4rios")

PIOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Kim Cattrall ("About My Father")

Megan Fox ("Os Mercen4rios")

Bai Ling ("Johnny & Clyde")

Lucy Liu ("Shazam! Fúria dos Deuses")

Mary Stuart Masterson ("Five Nights at Freddy's: O Filme")

PIOR DUO

Qualquer dupla de "Mercenários Impiedosos" de "Os Mercen4rios"

Quaisquer investidores demasiado gananciosos que doaram para 400 milhões de dólares pelos direitos de refazer "O Exorcista"

Ana de Armas & Chris Evans (que reprovaram no teste de química) em "Ghosted"

Salma Hayek & Channing Tatum em "Magic Mike: A Última Dança"

Pooh & Piglet como os assassinos sedentos de sangue Blood-Thirsty Slasher/Killers em "Winnie the Pooh: Blood and Honey"

PIOR REMAKE/EXPLORAÇÃO/SEQUELA

"Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"

"O Exorcista: Crente"

"Os Mercen4rios"

"Indiana Jones e o Marcador do... ainda a bater um cavalo morto"

"Winnie the Pooh: Blood and Honey"

PIOR REALIZAÇÃO

Rhys Frake-Waterfield ("Winnie the Pooh: Blood and Honey")

David Gordon Green ("O Exorcista: Crente")

Peyton Reed ("Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania")

Scott Waugh ("Os Mercen4rios")

Ben Wheatley ("Meg 2: O Regresso do Tubarão Gigante")

PIOR ARGUMENTO

"O Exorcista: Crente"

"Os Mercen4rios"

"Indiana Jones e o Marcador do... posso ir agora para casa?"

"Shazam! Fúria dos Deuses"

"Winnie the Pooh: Blood & Honey"