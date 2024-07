O novo filme da Disney “Os Descendentes: Coração Rebelde” marca o regresso de um fenómeno cultural entre fãs mais novos que traz "mensagens relevantes" sobre família e amizade e demonstra a proximidade da diferença, disseram as protagonistas à Lusa.

“Entrámos nisto já sendo grandes fãs de Descendentes”, disse Kylie Cantrall, que interpreta o papel principal do novo filme, Red, filha da Rainha de Copas do País das Maravilhas.

“Para mim era o equivalente aos Vingadores em criança, literalmente um fenómeno cultural para muita gente que conheço”, descreveu a atriz de 19 anos. “Era o filme mais falado na escola quando saiu, em 2015”.

Este 'spin-off' é o quarto filme da saga musical que imagina o futuro dos clássicos depois da última página, mostrando as aventuras dos descendentes de personagens como Ursula, Maléfica, Cinderela ou Rainha de Copas.

O 'trailer' acumulou 86 milhões de visualizações nos primeiros dez dias, tornando-o num dos filmes mais aguardados e uma grande aposta da Disney+ no verão.

Kylie Cantrall considerou que tal reflete o fascínio continuado da audiência por contos de fadas e a elevada expectativa para este ‘spin-off’. “Acho que as pessoas vão adorar”, antecipou.

O título foi um dos grandes destaques no evento anual de vídeo VidCon, que decorreu no final de junho em Anaheim, Califórnia, com uma recriação dos aposentos encantados em vermelho e uma ativação em torno das músicas.

Para Malia Baker, que interpreta a filha da Cinderela (Chloe), um dos pontos fortes do filme é que mistura várias mensagens relevantes relacionadas com a família e amigos.

“Um tema muito forte é o da relação entre mães e filhas”, afirmou. “Todos têm a sua relação com os seus pais, mas esta é tão versátil”, continuou. “Vemos a Chloe e a Cinderela a serem um retrato perfeito, alcançando as expectativas, sendo perfeccionistas”.

Mas do outro lado, Red e a Rainha de Copas não têm o mesmo tipo de relação mãe-filha. “É atribulada, algo que existe e faz sentido mostrar num filme”.

Outro tema forte, que Malia Baker espera que fique com a audiência depois do filme acabar, é a ideia de que as diferenças entre as pessoas são poucas. “São muito mais pequenas que aquilo que nos une e a que podemos tentar chegar”.

Isso é refletido na relação entre as personagens Red e Chloe, que a um certo ponto se odeiam e só se mantêm juntas na aventura para salvarem as respetivas mães.

“Mas, no final, percebemos que não somos tão diferentes como pensávamos que éramos. Somos mais parecidas do que alguma vez percebemos”.

Além das mensagens, o filme oferece vários momentos musicais com coreografias elaboradas. Tanto Baker como Cantrall disseram que a sua música favorita do filme é “Life is Sweeter”.

“É um amor comum a todos os membros do elenco, há algo muito especial neste número e creio que isso se deve ao facto de estarmos todos juntos nele”, disse Kylie Cantrall. “Não há nada como fazer uma dança com 300 pessoas em estúdio”, sublinhou, caracterizando a canção como “mágica e magnética”.

As mães das heroínas são elas próprias interpretadas por duas lendas da música, Brandy (que retoma o papel de Cinderela) e Rita Ora, que dá corpo à Rainha de Copas.

“A Brandy é um ícone”, afirmou Malia Baker. “Lembro-me de que uma das primeiras conversas que tivemos foi sobre como ela estava nervosa por regressar ao estúdio e ser Cinderela outra vez”, contou.

Trabalhar com Rita Ora, descreveu Kylie Cantrall, “foi um sonho”, como uma irmã mais velha muito divertida. “Adoro o sotaque britânico dela, faz tudo soar mais majestoso”, gracejou.

“Ela é majestosa na vida real, não do tipo ditadora como a Rainha de Copas, mas de uma forma muito doce, elegante, bonita, glamorosa”, elogiou. “Ela é um ícone de beleza, um ícone de moda, tudo perfeito”.

“Os Descendentes: Coração Rebelde” estreia-se a 12 de julho no Disney+ em Portugal. A realização é de Jennifer Phang com argumento de Dan Frey e Russell Sommer.