Chris Hemsworth está em negociações com a Disney para ser o protagonista do filme "Prince Charming", avançou o Deadline esta quarta-feira.

Não existem revelações sobre qual será a história, mas fontes ligadas ao projeto esclarecem que o filme não estará ligado necessariamente à Cinderela (também conhecida em Portugal como a Gata Borralheira).

Mesmo ainda antes de ser conhecido como o Príncipe Encantado, o arquétipo da personagem remonta aos contos de fadas pelo menos desde o final do século XVII, mas foi popularizado como a paixão de várias princesas Disney, em clássicos como "Branca de Neve e os Sete Anões" (1937), "A Gata Borralheira" (1950) ou "A Bela Adormecida" (1959).

Na realização do projeto está envolvido Paul King, o realizador dos dois primeiros filmes "Paddington" e do recente sucesso "Wonka", que está a escrever o argumento com dois colaboradores desses trabalhos, Simon Farnaby e Jon Croker.

O projeto ainda está na fase de desenvolvimento e sem datas de produção.

O ator australiano de 41 anos também está ocupado nos próximos tempos: vai estar à frente de "Crime 101", um 'thriller' para a Amazon-MGM cuja rodagem começa antes do fim do ano.