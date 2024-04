Os super poderes de Thor não foram suficientes para fazer frente a Kevin Costner.

Chris Hemsworth continua a alargar os horizontes no cinema para lá do Universo Cinematográfico Marvel e quis um papel num projeto de Kevin Costner, mas descobriu que o realizador se escolheu a ele próprio.

“Havia um filme, um argumento que li a adorei e pensei, 'Quero conseguir isso', e então alguém disse: 'Kevin Costner tem esse [papel]'”, contou o ator australiano à Entertainment Tonight.

Hemsworth acrescentou que adoraria trabalhar com Costner como realizador e que recentemente passou uma hora a tentar convencê-lo.

"E ele disse algo do género 'Vou fazê-lo eu, miúdo'", recordou.

Não se sabe qual é o projeto, mas Hemsworth descreveu-o como "abstrato e interessante", uma "pequena história sobre um homem e uma mulher", que pode ser interpretado melhor pelo prisma do género mais ligado a Costner, o western (o vencedor dos Óscares com "Danças com Lobos" está envolvido na saga "Horizon", cujo primeiro filme sobre o Oeste americano terá antestreia no Festival de Cannes).

Mesmo com 69 anos, Costner não foi de modas ao falar sobre o interesse do ator australiano durante uma entrevista ao ET na semana passada na convenção CinemaCon em Las Vegas.

“É uma história de amor, mas enquanto eu ainda for jovem o suficiente para interpretá-lo, irei interpretá-lo. O Chris terá que esperar a sua vez”, disse.

“[Hemsworth] é tão bonito e tão bom. Terá que encontrar a sua [própria] história de amor. [Mas] estou feliz que ele tenha gostado desta. Se chegar a um momento em que [não] acho que poderia fazer isso, eu [entraria em contacto]. Atualmente, ele é certamente um dos nossos grandes protagonistas", resumiu.