"Transformers: O Início" chega aos cinemas já a 19 de setembro e foi uma das atrações no primeiro dia da convenção Comic-Con de San Diego, uma das maiores da cultura pop mundial.

Numa apresentação com a presença de Chris Hemsworth, Brian Tryee Henry e Keegan-Michael Key, respetivamente as vozes na versão original de Optimus Prime, Megatron e Bumblebee, além do realizador Josh Cooley e do produtor Lorenzo di Bonaventura, os fãs tiveram direito a ver um novo trailer, disponibilizado a seguir nas redes sociais oficiais, e alguns minutos do oitavo filme da saga desde 1986 e o primeiro em animação CGI.

Chris Hemsworth, Keegan-Michael Key e Brian Tyree Henry no Hall H Panel na Comic-Con de San Diego créditos: NOS Audiovisuais

Em 2024, quando se festeja o 40.º aniversário da linha dos famosos brinquedos da Hasbro, "Transformers: O Início" vai revelar como Optimus Prime e Megatron, antes de serem inimigos declarados, "foram amigos ligados como irmãos e que mudaram o destino de Cybertron para sempre", revela a sinopse oficial.

Portugal vai ter nos cinemas tanto a versão legendada, ainda com as vozes de Scarlett Johansson, Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm, como a dobrada, com um elenco nacional que inclui Vítor Silva Costa, NBC, Diogo Morgado, Gabriela Barros, Diogo da Silva (Movemind) e José Mata.

VERSÃO LEGENDADA.



VERSÃO DOBRADA.