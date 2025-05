O recente desastre comercial da versão em imagem real de "Branca de Neve" já faz parte do passado: a Disney está muito otimista com os próximos filmes que tem na agenda para lançar nos cinemas.

"Tenho muita confiança nesta programação", disse o presidente executivo Bob Iger durante uma teleconferência com analistas esta quarta-feira, após a apresentação dos resultados do seu grupo para o primeiro trimestre do ano.

Em seguida, destaca a revista The Hollywood Reporter, mencionou praticamente todos os filmes um a um: a versão em imagem real de "Lilo & Stitch" (22 de maio), que já viu "algumas vezes" e diz que tem suscitado um interesse "enorme" do público, a animação da Pixar "Elio" (19 de junho), "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" (24 de julho), "Tron: Ares" (9 de outubro), "Zootrópolis 2" (27 de novembro) e "Avatar: Fire and Ash" (18 de dezembro).

"É uma grande programação", destacou, antes de avançar para o alinhamento de 2026, citando os novos filmes "Vingadores", "Star Wars" e "Toy Story", além da versão em imagem real de "Vaiana".

Bog Iger disse mesmo que não via uma lista tão forte do seu estúdio desde 2019, "que penso ter sido o nosso melhor ano" (seis filmes passaram os mil milhões de dólares nas bilheteiras: "Vingadores: Endgame", "O Rei Leão", "Frozen 2", "Capitão Marvel", "Toy Story 4" e "Aladdin").

O principal rosto da Disney também mostrou entusiasmo com "Thunderbolts*", que estreou no último fim de semana e elogiou como "o primeiro e melhor exemplo" da Marvel a focar-se outra vez na qualidade em vez da quantidade.

"Todos sabemos que, no nosso zelo por inundar a nossa plataforma de streaming com mais conteúdo, recorremos a todos os nossos mecanismos criativos, incluindo a Marvel, e os fizemos produzir muito mais. Também aprendemos com o tempo que quantidade não gera necessariamente qualidade. E, sinceramente, todos admitimos para nós próprios que perdemos um pouco o foco ao produzir demais, e... ao consolidar um pouco e fazer a Marvel concentrar-se muito mais nos seus filmes, acreditamos que isso resultará em mais qualidade. E acho que o primeiro e melhor exemplo é 'Thunderbolts*'. Sinto-me muito bem com isso.", disse aos analistas.

Bob Iger com Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, na antestreia de "Thunderbolts*" a 28 de abril

A gigante americana do entretenimento divulgou resultados melhores que o esperado no primeiro trimestre, impulsionados pelo aumento de subscrições e uma maior rentabilidade no seu serviço de streaming Disney+.

As vendas totais aumentaram 7%, para 23,6 mil milhões de dólares entre janeiro e março, e a plataforma de streaming chegou aos 126 milhões de subscrições, um aumento de 1,4 milhões em relação ao trimestre anterior.

O crescimento das subscrições ocorreu quando os analistas antecipavam um declínio.

O grupo também revelou que irá abrir um novo parque temático nos Emirados Árabes Unidos, construído na ilha Yas de Abu Dhabi: será o sétimo, juntando-se aos da Califórnia, Flórida, Tóquio, Paris, Hong Kong e Xangai.

O novo parque combinará "as histórias e personagens icónicas da Disney com a cultura vibrante de Abu Dhabi, o seu litoral deslumbrante e a sua arquitetura de tirar o fôlego", disse a Disney em comunicado.