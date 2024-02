A Disney indicou na quarta-feira um lucro maior do que o esperado para os últimos três meses do ano passado, enquanto se esforça para se adaptar à mudança da televisão para o streaming.

Durante o anúncio dos lucros, o diretor executivo da Disney, Bob Iger, também revelou que a gigante do entretenimento está a adquirir uma “pequena participação acionista” na Epic Games, responsável pelo "Fortnite", e lançará em novembro nos cinemas uma sequela do seu filme de animação "Vaiana" (para lá da versão em imagem real que está em preparação) que começou por ser inicialmente desenvolvida como uma série para ser lançada apenas em streaming.

Iger também se gabou de que o serviço de streaming Disney+ será o palco 'online' exclusivo para o recente filme-concerto de Taylor Swift a partir de 15 de março, com cinco novas canções.

“O público vai adorar a oportunidade de reviver a eletrizante digressão 'The Eras Tour' sempre que quiser”, disse Iger sobre o acordo .

"The Eras Tour"

A Disney procura aproveitar a paixão pelos videojogos em geral e pelo “Fortnite” em particular, adquirindo uma participação de 1,5 mil milhões de dólares na Epic, de acordo com Iger.

O plano é integrar a narrativa da Disney no "Fortnite" e expandir a saga para seus parques temáticos e merchandising, disse Iger na teleconferência de apresentação dos resultados.

A gigante do entretenimento indicou um lucro líquido de 2,15 mil milhões de dólares sobre receitas de 23,5 mil milhões, aproximadamente a mesma quantidade que arrecadou durante o mesmo trimestre do ano anterior.

“O nosso forte desempenho no último trimestre demonstra que superámos as dificuldades e entramos numa nova era”, disse Iger.

Acrescentou que a Disney está focada em “transformar o streaming num negócio lucrativo e de crescimento, revigorando os nossos estúdios de cinema e impulsionando o crescimento nos nossos parques e experiências”.

Um dia antes, ESPN (da Disney), Fox e Warner Bros Discovery, disseram que chegaram a um acordo sobre uma nova plataforma de streaming para conteúdo desportivo em direto só para os EUA.

A plataforma combinaria as ofertas desportivas dos três canais concorrentes num único produto com conteúdo das principais ligas dos EUA e está prevista para ser lançada ainda este ano.

O produto é direcionado para os que preferem assinar serviços de streaming em vez dos pacotes tradicionais de TV por cabo.

Os consumidores poderão agrupar o produto desportivo com ofertas de streaming mais amplas existentes da Disney+, Hulu e Max (antiga HBO Max).

“Esta iniciativa pode trazer uma grande audiência para a Disney, pois atinge famílias fora do ecossistema de TV paga, enquanto os seus canais lineares continuam a ter uma audiência decrescente”, disse Jamie Lumley, analista da Third Bridge.

A Disney tem estado sob pressão significativa desde que Iger deixou a empresa, apenas para sair da semi-reforma há mais de um ano, quando o seu sucessor teve um desempenho abaixo das expectativas.

Após o seu regresso, Iger avançou com uma campanha de contenção que viu grandes cortes nos gastos luxuosos que fizeram descolar o Disney+.

Desde então, a Disney aumentou os preços e reprimiu a partilha de senhas no serviço de streaming, esforços que parecem ter valido a pena.

O negócio direto da Disney com os consumidores, do qual o Disney+ faz parte, perdeu menos do que os esperados 138 milhões de dólares no último trimestre do ano passado, em comparação com uma perda de 984 milhões 12 meses antes.

Com o aumento de preços no último trimestre de 2023, o Disney+ perdeu 1,3 milhões de subscrições e está agora nos 111,3 milhões.

Já a rival Netflix viu o número de subscrições crescer para 260,2 milhões e os lucros dispararem, apesar da repressão da partilha das senhas e dos preços mais altos.

Enquanto trabalha para colocar o serviço de streaming da Disney num caminho lucrativo, Iger tenta defender-se das campanhas de investidores ativistas para ganharem lugares no conselho de administração da gigante do entretenimento na reunião anual de acionistas a 3 de abril.

“A última coisa que precisamos neste momento é andar distraídos por um ativista ou ativistas que, francamente,... não entendem a nossa empresa, os seus ativos, nem mesmo a essência da marca Disney”, disse Iger no canal CNBC.

A Blackwells Capital enviou uma carta na terça-feira pedindo apoio aos candidatos ao conselho, a fim de ter “o conjunto certo de cérebros” no conselho da Disney.