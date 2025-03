Foi anunciada a data de chegada de "Mufasa: O Rei Leão" ao Disney+.

Esta terça-feira, a plataforma confirmou que a 26 de março já será possível ver em casa o sétimo maior sucesso de 2024 nos cinemas, ultrapassando os 700 milhões de dólares a nível mundial (cerca de 641 milhões de euros).

Realizado por vencedor do Óscar Barry Jenkins e com novas canções de Lin-Manuel Miranda, a prequela de "O Rei Leão" que mistura de técnicas de cinema de imagem real com imagens fotorrealistas geradas por computador também foi um grande sucesso em Portugal: desde a estreia a 19 de dezembro de 2024 e até 9 de março, foi vista por 550.659 espectadores, conseguindo entrar no Top 40 dos maiores sucessos no grande ecrã desde 2004, segundo os dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

A estreia também chega a tempo de uma nova campanha do serviço para novos clientes e os elegíveis para renovação até 30 de março: a subscrição por 1,99€/mês durante quatro meses.

"Ao explorar a improvável ascensão do adorado rei das Terras do Reino, 'Mufasa: O Rei Leão' confia em Rafiki para transmitir a lenda de Mufasa à jovem cria de leão Kiara, a filha de Simba e Nala, com Timon e Pumba a contribuírem com as suas habituais maluquices. Contada em flashbacks, a história apresenta Mufasa como uma cria órfã, perdida e sozinha, que conhece um leão solidário, chamado Taka, herdeiro da linhagem real. Este encontro fortuito dá origem a uma jornada vasta de um grupo extraordinário de inadaptados que procuram o seu destino, cujos laços serão testados, à medida que trabalham em conjunto para escapar a um inimigo ameaçador e mortal", resume o Disney+.

