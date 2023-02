A Disney divulgou esta terça-feira o trailer da versão que reimagina em imagem real o livro de J.M. Barrie e o filme de animação de 1953 "As Aventuras de Peter Pan".

“Peter Pan e Wendy” será lançado no Disney+ a 28 de abril e apresenta Jude Law como o Capitão Gancho, Yara Shahidi (da série “Grown-ish”) como Sininho e os quase estreantes Alexander Molony como Peter Pan (da série "The Reluctant Landlord") e Ever Anderson como Wendy (trata-se da filha da atriz Milla Jovovich e do realizador Paul W.S. Anderson, que se estreou com um pequeno papel em "Resident Evil: Capítulo Final" e foi a jovem Natasha Romanoff em "Viúva Negra", da Marvel).

As imagens do trailer mostram que, sem surpresa, o realizador David Lowery ("A Lenda do Cavaleiro Verde" e "A Lenda do Dragão") não fez uma versão "shot for shot" do clássico da animação.

"Ao realizar 'Peter Pan e Wendy,' projetámos criar um filme que homenageia tanto o texto original de J.M. Barrie como a adaptação animada da Walt Disney; queríamos revigorar a nossa reimaginação da história com sinceridade emocional, um coração aberto e um grande desejo de aventura. Centenas de artistas incríveis passaram inúmeros anos a trazer este filme para o ecrã; estou ansioso para que o público veja o seu trabalho, para embarcarem nesta viagem e para redescobrirem um conto de fadas através de uma nova perspetiva",destaca o realizador no comunicado oficial do estúdio.

Segundo a sinopse oficial, Wendy Darling é uma menina com medo de deixar para trás a sua casa, que conhece Peter Pan, um menino que se recusa a crescer. Com os seus irmãos e Sininho, uma pequena fada, ela viaja com Peter até ao mundo mágico da Terra do Nunca. Lá, encontra o Capitão Gancho, um capitão pirata e embarca numa aventura emocionante e perigoso que irá mudar a sua vida para sempre.

