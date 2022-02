Foi muita a alegria na casa em Espanha do casal Penélope Cruz e Javier Bardem esta terça-feira: ela foi nomeada para o Óscar de Melhor Atriz por "Mães Paralelas", ele para Melhor Ator por "Os Ricardos".

Também Nicole Kidman foi nomeada por "Os Ricardos"... na mesma categoria de Penélope Cruz.

"Acho que ambas fizeram um trabalho fantástico. Mas a Penélope fez algo extraordinário porque ela é nomeada pela segunda vez por um papel em castelhano — isso é realmente histórico. Claro, estou a torcer por ela", contou Javier Bardem ao Deadline.

"E também estou a torcer pela Nicole, passámos um tempo incrível a trabalhar juntos. Estou a torcer pela Penélope... e também a torcer pela Nicole. Faz sentido", explicou.

"Falar da minha nomeação, é realmente uma honra e um privilégio ser reconhecido. Mas é a nomeação dela que me traz mais felicidade, além de podermos comemorar algo tão especial juntos. Se fôssemos pessoas normais, faríamos uma festa. Mas, na verdade, somos muito chatos [risos]", admitiu.

Os Ricardos

Ao The Wrap, o ator deu mais pormenores sobre o momento em que viram o anúncio das nomeações em direto no sofá, porque "havia tantas coisas para prestar atenção" (por exemplo, uma possível nomeação para Melhor Filme Internacional de "O Bom Patrão", com Bardem, que não se confirmou).

"Quando chegou a altura do Ator, sabia que o meu nome seria o primeiro porque [começa com] B. Portanto, se eles não começassem logo com "Ja...", tínhamos um problema. Ouvi o 'Ja' e disse 'Tudo bem!'. E ela festejou mais do que eu", recordou.

Só que a categoria de Melhor Atriz era muito mais incerta: "Disseram [Jessica] Chastain, [Olivia] Colman, e ela disse 'demasiados C´s'. Mas a seguir 'Penélope Cruz', e esse foi momento em que celebrámos".

Quando foi recordado que eram o sexto casal a ser nomeado no mesmo ano na história dos Óscares e que o mais famoso a conseguir o feito foi Richard Burton e Elizabeth Taylor, a resposta de Bardem foi rápida: "Espero que não acabemos como eles, não é?"

O famoso par casou em 1964 e foi nomeado por "Quem Tem Medo de Virginia Woolf?", de 1966. Divorciaram-se em 1974, voltaram a casar em 1975 e divorciaram-se outra vez em 1976.

"Ah, não, não, não, isso não vai acontecer. Garanto-lhe", disse ao jornalista.

A cerimónia dos Óscares está marcada para 27 de março em Los Angeles.