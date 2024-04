A primeira temporada de "X-Men '97", de dez episódios, estreou-se no final de março no Disney+ e tem conquistado os fãs de sempre e novos espectadores. No no novo episódio de Popcorner, aos apresentadores Inês Gens Mendes e Tiago David juntaram-se Luís Salvado, jornalista de cinema e diretor de programas do canal Cinemundo, e Gonçalo Sá, da equipa editorial do SAPO e do SAPO Mag.

Além da nova aposta da Marvel Studios Animation, criada e desenvolvida por Beau DeMayo (entretanto despedido), recordamos algumas séries de animação que marcaram gerações.

"Popcorner", programa do SAPO Mag sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta com muitas novidades. A nova temporada do programa estreou-se em fevereiro e mantém a sua identidade, mas surge reinventada num formato de podcast (vídeo e áudio), para ser visto e ouvido no SAPO Mag, na televisão, no Canal Cinemundo, e no Spotify do SAPO.

Ouça o episódio também no Spotify: