O realizador espanhol Albert Serra apresenta, esta segunda-feira, no Festival de Cinema de San Sebastián, um documentário polémico sobre as touradas, num dia em que se destaca a primeira longa-metragem de ficção da chilena nomeada para os Óscares Maite Alberdi.

No quarto dia do festival na cidade basca, no norte da Espanha, Serra defende "Tardes de Soledad", o seu primeiro documentário, que segue o toureiro Andrés Roca Rey durante um dia de corrida.

O filme gerou debate antes mesmo de ser apresentado, quando o partido da causa animal PACMA pediu que fosse retirado da programação ao considerar que oferece "uma visão romântica e íntima de uma prática controversa" que pode "normalizar e perpetuar uma tradição que envolve violência contra os animais".

Serra aproxima-se "desse mundo com um olhar de artista", respondeu José Luis Rebordinos, diretor da mostra, numa entrevista ao jornal digital eldiario.es.

"Não é um filme para dizer se apoia os touros ou se é contra", avaliou.

Ao ser questionado sobre o tema, Serra afirmou, em conferência de imprensa, que a sua longa-metragem "posiciona-se" no sentido de que mostra "certa fascinação pelo tema", mas ao mesmo tempo "não renuncia a ser um filme artístico (...) que não está ao serviço nem de uma causa nem de qualquer outra coisa, está ao serviço do cinema".

No plano estritamente cinematográfico, o destaque desta segunda -feira vai para "El Lugar de la Otra", a primeira obra de ficção da chilena Maite Alberdi, conhecida por documentários como "El agente topo" (2021) e "La Memoria Infinita" (2023), que receberam nomeações para os Óscares.

El Lugar de la Otra Maite Alberdi

O filme aborda um caso real, o da popular escritora María Carolina Geel, que foi condenada por assassinar o seu amante em 1955, mas depois indultada pelo presidente chileno a pedido da poetisa e Prémio Nobel Gabriela Mistral.

"Todo o filme, todo o que vemos no caso está baseado nos depoimentos reais, nos documentos reais, nos arquivos. (...) Então, para mim, tem muito de documentário o filme, mas [a partir] de uma personagem de ficção", disse a realizadora.

"El Lugar de la Otra" está na corrida pela Concha de Ouro, o principal prémio do Festival, que começou na sexta-feira e vai até 28 de setembro com a cerimónia do palmarés.

Outro filme que estreia esta segunda na secção oficial do festival é "The End", do norte-americano Joshua Oppenheimer, um musical sobre uma família de sobreviventes do apocalipse protagonizado por Tilda Swinton.

Ne secção Horizontes, onde é disputado o prémio de Melhor Filme latino-americano, serão projetados "Sujo", um filme das mexicanas Astrid Rondero e Fernanda Valadez premiado em janeiro no festival de Sundance, e "Los Domingos Mueren Más Personas", do realizador e ator argentino Iair Said, que se estreou em Cannes em maio.