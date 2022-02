Esta terça-feira à noite, Channing Tatum esteve no 'talk-show' de Jimmy Kimmel e contrariou a tradição: revelou o final do filme que estava a promover.

Com estreia anunciada em Portugal para 3 de março, "Dog: A Aventura de uma Vida" é a estreia do ator como realizador, juntamente com Reid Carolin, o seu sócio de produção de muitos anos.

À frente das câmaras, Tatum é um ranger do exército encarregue de transportar uma pastor Belga Malinois desde uma base militar no Estado de Washington (na costa oeste dos EUA) até uma cidade no Arizona, a tempo de estar presente no funeral do seu tratador.

ARTIGO COM SPOILER

Dog: A Aventura de uma Vida

Durante a entrevista, Jimmy Kimmel contou que nem queria acreditar quando viu que Channing Tatum estava num filme chamado "Dog", porque a história costuma acabar mal.

"Acho que o 'Marley e Eu' causou um trauma a toda a gente", concordou o ator, recordando o filme de 2008 com Owen Wilson e Jennifer Aniston.

"A sério. Todas as pessoas a quem disse que ia fazer um filme com um cão disseram-me 'Não vou ver a não ser que me digas que o cão sobrevive'", acrescentou.

"A cadela sobrevive. É um bom final. Fica toda a gente a saber", tranquilizou o ator, levando Kimmel e o público a reagirem efusivamente com a revelação do "spoiler".

O apresentador acrescentou que Tatum era provavelmente o primeiro convidado a revelar o final do seu filme.

"Já não quero saber. Não deixem de ir ver o filme só porque têm medo do cão", foi a resposta.

ARTIGO COM SPOILER

O ator revelou ainda que recebeu a mesma reação de todos os realizadores importantes com quem falou sobre o projeto, incluindo Steven Soderbergh (de Magig Mike"), assim que disse que era com um cão: "Não faças isso".

VEJA O MOMENTO DA ENTREVISTA.