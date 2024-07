[NOTÍCIA COM SPOILER SOBRE "DEADPOLL & WOLVERINE"]

Após o sucesso da estreia nos cinemas, Channing Tatum foi às redes sociais na segunda-feira à noite agradecer a Ryan Reynolds por ter "lutado" para que ele finalmente interpretasse a personagem de Gambit em "Deadpool & Wolverine". E acrescentou que tem uma dívida com o amigo "provavelmente para sempre".

O ator trabalhou quatro anos com o seu sócio Reid Carolin num projeto sobre o mutante ladrão profissional, capaz de manipular energia cinética e exímio na arte de jogar póquer e arremessar cartas como armas: o "spin-off" da saga "X-Men", que teria o mesmo tom de "Deadpool", foi anunciado oficialmente a 13 de maio de 2014 e chegou a ter data de estreia nos cinemas em 2016 e 2019.

Apesar de ter aparecido na convenção Comic-Con de San Diego em julho de 2015 com outros atores da Marvel que fazia parte do estúdio 21st Century Fox, incluindo Ryan Reynolds e Hugh Jackman, Tatum nunca concretizou o sonho: "Gambit" foi-se arrastando na preparação até ser definitivamente cancelado quando a Disney comprou a Fox em 2019.

"Fiquei tão traumatizado a partir do momento em que acabou o 'Gambit'. Desliguei a minha máquina Marvel. Não consegui ver nenhum dos filmes. Adorava aquela personagem. Foi muito triste. Foi como perder um amigo porque estava tão pronto para interpretá-lo", recordou numa entrevista à Variety em 2022.

Em “Deadpool & Wolverine” chegou finalmente a oportunidade de ser o super-herói e o balanço foi feito com duas fotografias ao lado de Ryan Reynolds, na Comic-Con de San Diego, em 2015 e no sábado passado.

“Estas fotografias têm quase 10 anos de diferença entre elas. Sentei-me na plateia quando o Ryan Reynolds mostrou ao mundo a sua antecipação do primeiro 'Deadpool' e penso que corri para os bastidores logo a seguir, encontrei-o e acho que lhe dei um abraço e disse 'P****, conseguiste. É perfeito'. Não o conhecia realmente naquela época. Mas desde então posso dizer que quase ninguém me apoiou mais nesta indústria do que o Ryan", escreveu.

E acrescentou: "Pensei que tinha perdido o Gambit para sempre. Mas ele lutou por mim e pelo Gambit. Provavelmente ficarei em dívida com ele para sempre. Porque não tenho certeza de como poderia fazer algo que fosse igual ao que isto significou para mim. Adoro-te".

Tatum também distribuiu elogios pelo realizador Shawn Levy (o trio já se tinha encontrado no filme "Free Guy"), antes de concluir que "todas as coisas acontecem por uma razão. Estou muito grato por estar neste filme. na minha opinião é uma obra-prima. E pura alegria. Estava literalmente a gritar no cinema".

Esta terça-feira ao início da tarde, Ryan Reynolds retribuiu os elogios pessoais e profissionais.

"Imaginem ter um lugar na primeira fila para este tipo. Não é apenas um talento único numa geração, mas um homem genuinamente BOM. Sei o que é conseguir tornar uma personagem realidade e o Chan fez exatamente isso. Portanto, colocou a versão mais vívida/autêntica da personagem no ecrã. Esta foi a nossa segunda Comic Con de San Diego. Dois dos melhores dias da minha vida aconteceram enquanto o Channing vestia esta t-shirt. Coincidência ou conspiração?", partilhou.