Já começou a convenção Comic-Con de San Diego, um dos maiores da cultura pop mundial.

Embora a apresentação dos planos da Marvel esteja marcada para a noite de sábado, uma celebração de "Deadpool & Wolverine" no Hall H Event já esta quinta-feira trouxe várias surpresas aos fãs.

O que se esperava ser um encontro com os atores Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Emma Corrin, o realizador Shawn Levy e o presidente da Marvel Studios Kevin Feige, foi seguido de uma projeção não anunciada do filme, com cerca de 128 minutos, compensando estes ardentes fãs que não podiam ir às sessões de pré-estreia por toda a América do Norte.

Segundo a imprensa norte-americana, essas sessões na noite de quinta-feira devem chegar aos 35 a 40 milhões de dólares nas bilheteiras, o que será um recorde para um filme com classificação etária para adultos.

Uma vez que não é um filme para maiores de 13 anos, não se arriscam previsões para o total das bilheteiras até domingo a partir deste valor: as previsões dos analistas do início da semana avançavam com 160 a 170 milhões na América do Norte, o que será um recorde para a classificação "R", e 340 a 360 a nível mundial .

[AVISO DE SPOILERS]

Após a sessão gratuita, os fãs da Comic-Con ainda foram surpreendidos com a presença de "convidados especiais" cuja participação em "Deadpool & Wolverine" tem sido mantida mais ou menos em segredo.

Foram chamados ao palco Dafne Keen (Laura/X-23 do filme "Logan"), Chris Evans (que foi o Capitão América no Universo Cinematográfico Marvel, mas também Johnny Storm em dois filmes "Quarteto Fantástico"), Jennifer Garner (Elektra Natchios nos filmes "Daredevil" e "Elektra"), Wesley Snipes (Blade na trilogia de 1998 a 2004) e Channing Tatum (anunciado como Remy LeBeau/ Gambit no MCU, mas o filme nunca chegou a ser feito).

Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy (realizador), Hugh Jackman, Emma Corrin, Dafne Keen, Jennifer Garner, Chris Evans, Channing Tatum e Wesley Snipes

O comunicado oficial da Disney destaca ainda um espetáculo de 11 minutos acompanhado da banda sonora do filme com 2396 drones que formaram a imagem do Deadpool e depois de Wolverine: com o segundo "foi batido o recorde do Guinness World Record para a maior exibição aérea de um personagem de ficção formada por multirotores/drones".