"Embora realmente tenha adorado trabalhar com Federico Fellini", em "Casanova" (1976), salientou Sutherland, exibindo um grande sentido de humor ao acrescentar que não tem como parar de trabalhar nesta altura porque "não tenho muito dinheiro e tenho muitas bocas para alimentar".

MASH (1970)

O ator de "M.A.S.H.", "Gente Vulgar", "Heróis por Conta Própria", "1900" e "Doze Indomáveis Patifes" declarou que a Hollywood atual é bem diferente daquela na qual começou a trabalhar.

"Agora está tudo bem, apenas é diferente. Não estou totalmente adaptado e provavelmente nunca estarei", afirmou Sutherland, que está na cidade espanhola para apresentar também o filme "The Burnt Orange Heresy", um "thriller" dirigido pelo italiano Giuseppe Capotondi, exibido na mostra não competitiva.

Atualmente, além de trabalhar na série "The Undoing", ao lado de Nicole Kidman, o canadiano está envolvido na luta contra as mudanças climáticas e por isso mostrou tristeza durante a conferência de imprensa em relação à atitude "deplorável" da ONU sobre o tema.

O prémio Donostia foi entregue formalmente numa festa de gala esta quinta-feira, na qual o ator disse estar "encantando de estar no País Basco" e mostrou "grande respeito" pelo festival.

Assim como Donald Sutherland, os outros homenageados da 67ª edição do festival de San Sebastián, com o prémio Donostia, são a atriz espanhola Penélope Cruz e o cineasta grego Costa-Gavras.

A cerimónia para os vencedores do festival da cidade do norte da Espanha será na noite deste sábado e 16 produções de países diferentes concorrem ao Concha de Ouro, dedicado ao melhor filme do evento.