Cate Blanchett vai receber um prémio pela sua carreira no festival de cinema espanhol de San Sebastian, em setembro, anunciaram os organizadores na quinta-feira.

A atriz australiana de 54 anos também estará no cartaz principal do festival.

Blanchett ganhou dois Óscares: Melhor Atriz por “Blue Jasmine” (2013), de Woody Allen, e Melhor Atriz Secundária pela sua impressionante representação como Katherine Hepburn em "O Aviador" (2004), de Martin Scorsese.

Ela é “uma das principais atrizes do cinema contemporâneo” com uma “carreira que combina cinema de autor com os filmes populares junto do grande grande público”, disse o festival num comunicado.

Os antigos homenageados com o prémio Donostia – a maior homenagem do festival – incluem Meryl Streep, Richard Gere e Robert De Niro.

Blanchett, que desistiu da universidade pela carreira e cresceu nos subúrbios de Melbourne, será apenas a segunda artista da Austrália a receber o prémio, depois de Hugh Jackman.

Além das muitas distinções pelo seu trabalho artístico, também surgiu em sucessos de bilheteira, como “Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal” (2008), ao lado de Harrison Ford, no papel da elfa Galadriel na trilogia “O Senhor dos Anéis” (2001-2003), e até foi uma vilã da Marvel em “Thor: Ragnarok” (2017).

O 72.º Festival de Cinema de San Sebastian, o evento cinematográfico de maior destaque no mundo de língua castelhana, acontece de 20 a 28 de setembro.

O Donostia deve o seu nome à palavra basca para a cidade costeira de San Sebastian.