Chegou a altura de tirar o pó das almofadas e deixar as pratas a brilhar porque a família de aristocratas mais querida da televisão está de volta, agora no cinema, com mais pompa do que nunca e preparada para receber a visita do rei e da rainha da Inglaterra.

Nove anos após a exibição do primeiro episódio da série inglesa "Downton Abbey", que deixou de ser exibida em 2015 depois de seis temporadas, os Crawley estão novamente reunidos para a alegria dos fãs à volta do mundo.

"Nunca pensei que faríamos um filme quando a série acabou, mas houve uma uma onda de pedidos para que se fizesse um filme e finalmente isso tornou-se realidade", explicou à AFP Julian Fellowes, criador e argumentista da série e da longa-metragem, na estreia mundial do filme na noite de segunda-feira no centro de Londres.

Premiada com Globos de Ouro e Emmys, além dos Bafta britânicos, a série era vista por cerca de 120 milhões de espectadores em mais de 200 países.