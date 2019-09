"Planeamos isto há dois meses", explica a jovem animadamente.

"Na China, todas as pessoas da minha idade conhecem 'Downton Abbey'. Vi-a para melhorar o meu inglês", acrescentou.

Como estas três jovens, muitos visitantes vieram com roupas da moda da década de 1920, vestidos longos e fitas e plumas para mulheres, fatos de três peças e gravatas-borboleta para os homens.

No programa do dia, estavam previstas aulas de charleston, concurso do melhor traje ou passeios pelo belo parque, obra do grande mestre dos jardins ingleses, Lancelot "Capability" Brown.

"Publicidade fantástica"

Mas todos esperam principalmente estar no lugar dos seus aristocratas ficcionais favoritos, atravessando a sala de recepção, admirando a majestosa escadaria de carvalho ou descobrindo as salas em que os criados se reúnem para trocar confidências.

"Parece tão familiar, é como se já estivéssemos estado aqui", comenta Daniel Bissler, um californiano de 70 anos, num fato listrado azul e branco claro e uma gravata-borboleta nas cores do Reino Unido.

A série, transmitida pela primeira vez no Reino Unido em 2010, começa tendo como pano de fundo os destroços do "Titanic" em 1912 e termina no final de 1925, com o início do declínio da aristocracia inglesa.

"Ela captura uma era muito particular da história da Inglaterra, com a classe trabalhadora e as mulheres a lutar pelos seus direitos", explica Shayane Lacey, 24 anos, uma fã oriunda de Londres, que foi com a sua mãe Roya, 54 anos, conhecer o local.

Entre as centenas de visitantes, Emily Dickmann, 33 anos, natural de Chicago, ficou "quase comovida" por ter visto "ao vivo" o quarto de Lady Sybil, uma das heroínas da saga.

"Acho que os americanos são um pouco obcecados com os ingleses, há muito tempo, e isso nos fascina", diz ela.

O oitavo conde de Carnarvon, cujo avó descobriu, com o arqueólogo britânico Howard Carter, o túmulo de Tutancámon em 1922, vive atualmente no castelo com a sua esposa.

Na série, criada por Julian Fellowes, um grande número de funcionários é representado.

"De facto, no início do século 20 havia muitas pessoas a trabalhar aqui", declara Lorde Carnarvon à agência AFP, citando como exemplo 20 jardineiros e 16 pessoas no serviço da cozinha.

Quatro "chefs" ainda estão a trabalhar a tempo inteiro no castelo e são cinco jardineiros.

O castelo, projetado em 1842 pelo arquiteto do Parlamento de Londres, Charles Barry, possui mais de 200 divisões e a área é de 2.000 hectares, com custos de manutenção incríveis, que não são revelados.

"É claro que 'Downton Abbey' tem sido uma publicidade fantástica, o que significava uma receita adicional", afirma Lady Carnarvon.

Antes da série, 40 mil pessoas visitavam o castelo todos os anos, e hoje são cerca de 90 mil.