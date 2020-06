Foi com a antestreia esgotada de "O Meu Espião", protagonizado por Dave Bautista, que arrancou esta segunda-feira (1) no Jardim Municipal de Oeiras a Drive-In Comic Con Portugal Sessions.

O ciclo com antestreias e filmes icónicos que marcaram a cultura pop dos últimos anos que podem ser vistos do interior das viaturas foi uma das iniciativas que a organização encontrou "para levar o entretenimento às pessoas de uma forma segura" nestes tempos conturbados, juntando famílias e amigos, destacou Paulo Rocha Cardoso, diretor-geral da Comic-Con, à reportagem do SAPO Mag.

Com a entrada no recinto e estacionamento sempre a partir das 20 horas e a promessa de apresentar conteúdos exclusivos e outras surpresas a anteceder os filmes às 21h30 (sexta e sábado têm também uma segunda sessão às 00h30), o ciclo prossegue com "Era uma vez em… Hollywood" (dia 2), "Parasitas" (3), "IT 2" (4), "La La Land" e "Brightburn: O Filho do Mal" (5), "Homem-Aranha: Longe de Casa" e "John Wick 3" (6) e "After" (7).

A "iniciativa para trazer a felicidade às pessoas" após muitas semanas de confinamento por causa da COVID-19 é gratuita, mas os interessados têm que fazer uma reserva antecipada através do site do evento (https://drive-in.comic-con-portugal.com/).

VEJA A REPORTAGEM.