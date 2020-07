Segundo um comunicado dos promotores, o concurso recebeu 480 curtas-metragens de Espanha e Portugal, das quais foram selecionadas 24 para a secção oficial, entre elas as duas portuguesas.

No Festival Ibérico de Cinema, que terá lugar nos jardins do Museu Extremenho e Ibero-americano de Arte Contemporânea (MEIAC) de Badajoz, vão competir as curtas-metragens portuguesas "Sagrada Família", de Margarida Lucas, e "Tio Tomás, a contabilidade dos dias", de Regina Pessoa.

"Estas duas curtas-metragens foram selecionadas entre os 23 trabalhos que realizadores portugueses apresentaram ao certame, que recebeu um total de 480 propostas procedentes de Espanha e de Portugal", indicaram os organizadores.

Para a secção oficial foram selecionadas 24 curtas-metragens, incluindo as de Margarida Lucas e Regina Pessoa que serão projetadas nos dias 22, 23 e 24 deste mês.

No dia seguinte, terá lugar a entrega de prémios no Palácio de Congressos de Badajoz no decorrer do concerto "Música Clássica no Cinema", pela Orquestra da Extremadura (OEX).

A pandemia de COVID-19 obrigou a celebrar o Festival Ibérico de Cinema numa sede diferente à habitual, nos jardins do MEIAC, onde serão cumpridos todos os protocolos sanitários exigidos pelas autoridades, garantem os promotores.

A organização assegurou que tem estado a trabalhar para poder manter esta edição, de forma a "apoiar o trabalho e esforço realizado por produtoras e equipas de realização de curtas-metragens nestes momentos difíceis em que se cancelaram ou adiaram numerosos festivais", tendo em conta ainda que o certame é um dos festivais pré-selecionados para os Prémios Goya da Academia do Cinema espanhol.