Vai ser preciso esperar: "Dune: Parte Dois" é a nova grande vítima da atual greve dos argumentistas e, principalmente, dos atores que paralisou quase por completo Hollywood.

Prevista para 1 de novembro nos cinemas portugueses, o estúdio Warner Bros. confirmou oficialmente na quinta-feira ao fim do dia o adiamento da grande produção filmada em Budapeste, Abu Dhabi, Jordânia e Itália, realizada por Denis Villeneuve com Timothée Chalamet e Zendaya, para 15 de março de 2024.

Por causa desta importante mudança, a estreia de “Godzilla x Kong: The New Empire”, do mesmo estúdio, agendada para 14 de março, passou para 12 de abril, que era a data da animação "Lord of the Rings: The War of Rohirrim", que passou para 13 de dezembro.

O estúdio manteve as datas em 2023 de outros grandes filmes: "Wonka" (15 de dezembro), "Aquaman and the Lost Kingdom" (20 de dezembro) e "The Color Purple" (25 de dezembro).

O adiamento da sequela do primeiro "Dune" de 2021, que ganhou seis Óscares, um dos títulos mais importantes para as bilheteiras no último trimestre, não é uma surpresa: foi antecipada há um mês pela revista Variety, num sinal de que não está para breve a resolução do conflito laboral dos sindicatos que representam os argumentistas e atores de Hollywood com os grandes estúdios.

Durante a greve, os atores estão impedidos de fazer promoção aos filmes dos grandes estúdios e num mercado de sequelas e projetos baseados em propriedade intelectual de impacto global, eles são imprescindíveis para a sua divulgação: Zendaya, por exemplo, é a 23.ª pessoa mais seguida no mundo no Instagram.

Segundo a sinopse oficial divulgada pelo estúdio,"'Dune: Parte Dois' explora a jornada mítica de Paul Atreides (Chalamet), que se une a Chani (Zendaya) e aos Fremen durante um golpe de vingança contra os conspiradores que destruíram a sua família. Ao enfrentar uma escolha entre o amor da sua vida e o destino do universo, ele lutará para evitar um futuro terrível que só ele pode prever".

Regressam Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Javier Bardem (Stilgar), Josh Brolin (Gurney Halleck), Dave Bautista (Rabban Harkonnen), Stellan Skarsgård (Barão Harkonnen) e Charlotte Rampling (Reverenda Madre Mohiam), enquanto as novidades são Austin Butler (nomeado para os Óscares na última cerimónia por "Elvis") como Feyd-Rautha, o sobrinho e herdeiro do Barão Harkonnen, Christopher Walken como o misterioso e implacável imperador Shaddam IV e Florence Pugh como a sua filha, a princesa Irulan, e Léa Seydoux como Lady Margot, uma aliada decisiva de Paul Atrides.

Atrás das câmaras, destaca-se o regresso de vários artistas do primeiro filme, todos vencedores ou nomeados para os Óscares: o diretor de fotografia Greig Fraser, o designer de produção Patrice Vermette, o editor Joe Walker, o supervisor de efeitos visuais Paul Lambert, a figurinista Jacqueline West e, claro, Hans Zimmer, responsável pela banda sonora.

