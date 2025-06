Nakoa-Wolf Momoa é uma das novidades no elenco de "Dune 3", confirmou a imprensa norte-americana.

O apelido não engana: o filho de Jason Momoa fará a sua estreia no grande ecrã como Leto II, um dos filhos gémeos de Paul Atreides (Timothée Chalamet) e Chani (Zendaya).

A irmã Ghanima será interpretada por Ida Brooke, também com pouca experiência: entrou na série "Silo" e no filme "The Primrose Railway Children" (2024), inédito nas salas portuguesas.

"Dune 3", ou "Dune: Messiah", como é referido na indústria, também será uma reunião pai-filho, já que Jason Momoa deverá regressar como um ghola de Duncan Idaho [uma versão humana criada artificialmente a partir de alguém que morreu].

Não existem comunicados oficiais relacionados com o filme, que adapta "O Messias de Dune", o segundo livro da saga do escritor Frank Herbert. A história decorre 12 anos após os acontecimentos de "Dune - Duna: Parte II" (2024).

A realização volta a ser de Denis Villeneuve, que confirmou em entrevistas o regresso dos atores-chave na continuação da história: Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh (princesa Irulan) e Anya Taylor-Joy (Alia Atreides).

É esperada a entrada de Robert Pattinson para o papel do principal vilão, provavelmente Scytale.

A rodagem está prevista para arrancar este verão, com a estreia marcada para 18 de dezembro de 2026.

Villeneuve indicou que esta adaptação seria o seu último filme, já que definiu os livros seguintes como "mais esotéricos", referindo-se a "Filhos de Duna", "O Imperador Deus de Duna", "Hereges de Duna" e "Herdeiras de Duna".

