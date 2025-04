Robert Pattinson é o talento desejado para enfrentar Timothée Chalamet no próximo filme da saga "Dune" que será dirigido por Denis Villeneuve, avançou a imprensa especializada norte-americana.

Fontes indicam que o ator britânico de 38 anos tem circulado à volta do papel do principal vilão, provavelmente Scytale, no livro "O Messias de Dune" do escritor Frank Herbert, e existe um "forte interesse" em que se junte ao elenco veterano, mas o estúdio Warner Bros. ainda não fez uma proposta formal.

Os próximos projetos na agenda de Robert Pattinson são "A Odisseia", o próximo filme de Christopher Nolan já em rodagem, e a sequela de "The Batman", de Matt Reeves, cuja rodagem está agendada para arrancar no fim deste ano e tem estreia anunciada para 1 de outubro de 2027.

Já a rodagem de "Dune: Messiah" está prevista para arrancar este verão, com a estreia marcada para 18 de dezembro de 2026.

A história decorre 12 anos após os acontecimentos de "Dune - Duna: Parte II" (2024) e o cineasta canadiano já confirmou o regresso dos atores-chave na continuação da história: Timothée Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani), Florence Pugh (princesa Irulan) e Anya Taylor-Joy (Alia Atreides).

Villeneuve indicou que a adaptação do segundo livro de Frank Herbert seria o seu último filme, já que definiu os seguintes como "mais esotéricos", referindo-se a "Filhos de Duna", "O Imperador Deus de Duna", "Hereges de Duna" e "Herdeiras de Duna".

